رئيس جامعة القناة يكرم الفريق البحثي الفائز بجائزة الملك عبد العزيزللبحوث الطلابية

الإسماعيلية – جمال حراجى

كرم الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعه قناه السويس، الفريق البحثي الفائز بالجائزة الثانية للملك عبد العزيز للبحوث الطلابية، في قضايا الطفولة والتنمية بدورته الأولي (التنشئة علي المواطنة)، بحث مشترك بين كل من الدكتورة سهير صفوت عبد المجيد أستاذ علم الإجتماع المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة سحرحساني بربري أستاذ علم الإجتماع المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانيه جامعه قناه السويس .

وحضر التكريم الدكتورعادل السعدني عميد كليه الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتورة سحرحساني القائم بعمل رئيس قسم علم الإجتماع بكلية الآداب.

بذكرأن، هذه الجائزة العلمية تنافس عليها 87 بحثا لـ 108 باحث من 11 دولة عربية، وشارك في تحكيمها 45 محكما عربيا، وتأتي المسابقه في إطارالإهتمام بقضايا الطفولة والنشأة والمواطنة في البلدان العربية بتقديم نموذج جيد لتنشئه الطفل العربي.