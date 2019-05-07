دبلوماسى إماراتى: سنرفع حظر السفر على مواطنينا للبنان قريبا

رويترز

نقلت وسائل إعلام لبنانية رسمية عن سفير الإمارات لدى لبنان قوله اليوم الثلاثاء إن بلاده سترفع قريبا حظرا على سفر مواطنيها للبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن السفير حمد سعيد الشامسى قوله للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل "رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان أصبح قريبا".

وقالت الإمارات، وهي حليف مقرب من السعودية، في فبراير إنها سترفع توصيتها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان الذي كان السائحون الخليجيون يتوافدون عليه بانتظام والذى يعانى اقتصاده من صعوبات الآن.

وأبدت الإمارات والسعودية قلقهما مرارا من الأوضاع السياسية في لبنان الواقع بالقرب من سوريا التي تمزقها الحرب والذي يضم جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وأنهت القوات المسلحة اللبنانية فى عام 2017 وجود معارضين سوريين وجماعات مقاتلة سيطرت على جيوب صغيرة في منطقة جبلية على امتداد الحدود.

وتعتبر دول الخليج السنية إيران الشيعية منافسا إقليميا وأعلنت حزب الله، صاحب النفوذ الكبير فى لبنان، جماعة إرهابية.