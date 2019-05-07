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خاطفة طفل من أمام مدرسته بسوهاج: حضور الشرطة السريع أحبط الجريمة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:38 م
خاطفة طفل من أمام مدرسته بسوهاج: حضور الشرطة السريع أحبط الجريمة المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي
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لم تحترم حق الجوار، وقررت اختطاف ابن جارتها ومساومة أسرته على المال، وفي سبيل ذلك استعانت بآخرين لاقتسام مبلغ الفدية فيما بينهما.
 
خرج الطفل من مدرسته بسوهاج، وبمجرد أن تخطت قدميه أبواب المدرسة كان المتهمون الأربعة في انتظاره، حيث اختطفوه وقرروا التوجه به لمحافظة أسيوط لاحتجازه بمكان نائي ومساومة أسرته على المال، لكن شاهد عيان أبلغ والد الطفل الذي أسرع وأبلغ الشرطة لتتحرك سريعاً، وتعيد الطفل لأحضان أسرته بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة.
 
وقال المتهمون في اعترافاتهم، كنا بصدد التوجه لأسيوط واحتجاز الطفل وبدء مساومة أسرته على المال، لكن حضور الشرطة السريع حال دون ذلك.
 
ووجه والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على اليقظة وسرعة تتبع الجناة وإعادة ابنه سالماً لأحضان أسرته.
 
وتلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغاً من مالك سوبر ماركت، بغياب ابنه الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، طالب بالمرحلة الإبتدائية، عقب خروجه من المنزل متوجهاً إلى المدرسة.
 
وأوضح الأب أنه أثناء البحث عنه أكد له شاهد عيان مشاهدته برفقة سيدة وشخص مجهولان أثناء إختطاف الطفل من أمام المدرسة داخل سيارة ملاكى وإنصرفوا .
 
وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة أربعة أشخاص "ربتى منزل شقيقتين إحداهن جارة المبلغ ، وطالبين مقيمين بسوهاج".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبرفقتهم الطفل المختطف أثناء إستقلالهم سيارة ملاكى سوهاج فى الإتجاه إلى محافظة أسيوط.

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