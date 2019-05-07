تاجر الأستروكس سقط فى كمين المباحث قبل ترويج الأكياس ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل بكمية من مخدر الأستروكس قبل ترويجها على عملائه ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، عن اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية كبيرة من مخدر الأستروكس على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته عدد من الأكياس تحتوي على كمية من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه ببولاق الدكرور، وأنحاء أخري بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.