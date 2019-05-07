بعد ظهور شروخ جسيمة بالدور الثالث.. إخلاء مؤقت لأحد العقارات بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قرر حى وسط الاسكندرية، الإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات بالعقار رقم 10 شارع على باشا مبارك بالعطارين لوجود شروخات جسيمة بالدور الثالث.

يأتى ذلك فى اطار الاستجابة العاجلة والسريعة لشكاوى المواطنين بحى وسط، ووفقا للشكوى الواردة للواء سمير صدقى رئيس حى وسط بوجود شروخات جسيمة بالعقار الكائن بـ 10 شارع على باشا مبارك من شارع عبد المنعم بالعطارين، والمكون من أرضى و ثلاث أدوار علوية.

وتم التوجه للعقار للمعاينة بمعرفة المهندس النوبتجى بغرفة عمليات الحى، وتبين بالمعاينة الظاهرية وجود شروخات جسيمة بالدور الثالث علوى ،وشروخات أخرى بالعقار، لذا تم التنبيه على السكان بالإخلاء المؤقت دون المنقولات، و عمل محضر إخلاء بقسم العطارين.

كما تم عرض العقار على مهندس المنطقة للاختصاص، لعمل اللازم قانونا واستكمال باقى الاجراءات، والعرض على لجنة المنشآت الايلة للسقوط.