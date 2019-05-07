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برلمانى ليبى يطالب حكومة البرتغال بإيضاح موقفها من مشاركة طيارين مرتزقة بمعارك طرابلس

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:53 م
برلمانى ليبى يطالب حكومة البرتغال بإيضاح موقفها من مشاركة طيارين مرتزقة بمعارك طرابلس اسقاط طائرة
كتب أحمد جمعة
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قال عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي بانه يجب تقديم رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج ووزير داخليته فتحي باشا اغا والمتورطين في جلب المرتزقة للمحكمة باعتبارهما مجرمي حرب.

وأوضح الجروشي بأن استجلاب المرتزقة الاجانب لقتل الشعب الليبي وقصف المدن  يعد جريمة حرب مكتملة الاركان، لافتا إلى أن الطيار البرتغالي( جيمي ريس البالغ من العمر 29 عام) الذي قبضت عليه وحدات القوات المسلحة الليبية يتقاضى اموال الليبيين لقتلهم ، فضلا عن اموال التأمين على حياتهم ، كما انه مايزال عددا كبيرا من المرتزقة الاجانب يقاتلون على كافة اصناف الجوية والدفاعية المتخصصة والمشاة البرية.

ودعا الجروشي ابناء طرابلس إلى الانتفاض علي المليشيات وعلى حكومة السراج غير الشرعية بعد ان قدمت القوات المسلحة ادلة عديدة تبرهن على من يقاتل الى جانب المليشيات.

وطلب عضو لجنة الدفاع والامن القومي الحكومة البرتغالية بإيضاح موقفها من مشاركة طيارين مرتزقة برتغاليين الى جانب مليشيات الرئاسي غير الدستوري , مشيراً إلى ان اي دولة يثبت دعمها او تورطها مع المليشيات تضع مصالحها مع ليبيا في خطر .

 

 


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