باريس تضطر لغلق أحد مراكز الشرطة بسبب هجوم البراغيث.. اعرف التفاصيل

كتب محمد عبد العظيم

حينما يتم إغلاق أى مركز شرطة فإن الأمر يتعلق بأعمال إصلاح وتجديدات بداخله، ولكن ما شهدته العاصمة الفرنسية باريس كان مختلفا للغاية، حيث تم إغلاق أحد مراكز الشرطة بسبب هجوم "البراغيث" الكبير على المركز، ولم يكن أمامهم سوى إغلاقه بشكل كامل حتى تتم عملية التطهير على أفضل وجه.

وتعرض مركز للشرطة فى العاصمة الفرنسية للإصابة بعدوى حيث اضطر الموظفون إلى الفرار بعد معاناة من البراغيث "غزاة قليلى الدماء" لأسابيع ، على الرغم من الجهود التى تم بذلها من أجل تطهير مركز الشرطة إلا أنها فشلت فى النهاية بشكل كامل مما أدى إلى اتخاذ قرار الإغلاق، وذلك وفق ما ذكرته الإذاعية الفرنسية.



اغلاق مركز شرطة فى باريس بسب هجوم البراغيث

وأعلن اتحاد الشرطة أنه تم إغلاق مركز للشرطة فى الحى التاسع عشر بباريس حتى إشعار آخر لأن البراغيث جعلت ظروف عمل موظفيها لا تطاق، حيث تم إجلاء الضباط بعد أن اضطروا لدغات وحكة لمدة شهر تقريبًا.

وظهرت المشكلة قبل ثلاثة أسابيع ، لكن محاولات القضاء على الحشرات لم تسفر عن أي نتائج وتفاقم الوضع، ولم يتوقف الأمر على هجوم البراغيث على قسم الشرطة فقط، حيث وصل الأمر إلى أن العاملين داخل مركز الشرطة الذى تم إغلاقه كانوا يضطرون إلى حمل البراغيث بحوزتهم ونقلها إلى منازلهم الخاصة مما أدى إلى تعرض أسرهم إلى نفس الضرر، وبالتالى لم يكن هناك أى حل سوى إغلاق مركز الشرطة من أجل تطهيره بشكل كامل.



براغيث تجبر الشرطة الفرنسية على إغلاق مركز لها

مركز الشرطة من المقرر إغلاقه لمدة يومين حتى تتم عملية التطهير بشكل موسع، على أن يعاد فتحه بعد ذلك مرة أخرى، وفيما كشف مسؤولون فى اتحاد الشرطة الفرنسى أنهم سوف يناقشون هذه القضية خلال اجتماعهم الدورى مع وزير الداخلية كريستوف كاستانير.