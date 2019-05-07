video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باريس تضطر لغلق أحد مراكز الشرطة بسبب هجوم البراغيث.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:53 م
باريس تضطر لغلق أحد مراكز الشرطة بسبب هجوم البراغيث.. اعرف التفاصيل اغلاق مركز شرطة فى فرنسا
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

حينما يتم إغلاق أى مركز شرطة فإن الأمر يتعلق بأعمال إصلاح وتجديدات بداخله، ولكن ما شهدته العاصمة الفرنسية باريس كان مختلفا للغاية، حيث تم إغلاق أحد مراكز الشرطة بسبب هجوم "البراغيث" الكبير على المركز، ولم يكن أمامهم سوى إغلاقه بشكل كامل حتى تتم عملية التطهير على أفضل وجه.

وتعرض مركز للشرطة فى العاصمة الفرنسية للإصابة بعدوى حيث اضطر الموظفون إلى الفرار بعد معاناة من البراغيث "غزاة قليلى الدماء" لأسابيع ، على الرغم من الجهود التى تم بذلها من أجل تطهير مركز الشرطة إلا أنها فشلت فى النهاية بشكل كامل مما أدى إلى اتخاذ قرار الإغلاق، وذلك وفق ما ذكرته الإذاعية الفرنسية. 

اغلاق مركز شرطة فى باريس بسب هجوم البراغيث
اغلاق مركز شرطة فى باريس بسب هجوم البراغيث

وأعلن اتحاد الشرطة أنه تم إغلاق مركز للشرطة فى الحى التاسع عشر بباريس حتى إشعار آخر لأن البراغيث جعلت ظروف عمل موظفيها لا تطاق، حيث تم إجلاء الضباط بعد أن اضطروا لدغات وحكة لمدة شهر تقريبًا.

وظهرت المشكلة قبل ثلاثة أسابيع ، لكن محاولات القضاء على الحشرات لم تسفر عن أي نتائج وتفاقم الوضع، ولم يتوقف الأمر على هجوم البراغيث على قسم الشرطة فقط، حيث وصل الأمر إلى أن العاملين داخل مركز الشرطة الذى تم إغلاقه كانوا يضطرون إلى حمل البراغيث بحوزتهم ونقلها إلى منازلهم الخاصة مما أدى إلى تعرض أسرهم إلى نفس الضرر، وبالتالى لم يكن هناك أى حل سوى إغلاق مركز الشرطة من أجل تطهيره بشكل كامل.

براغيث تجبر الشرطة الفرنسية على إغلاق مركز لها
براغيث تجبر الشرطة الفرنسية على إغلاق مركز لها

مركز الشرطة من المقرر إغلاقه لمدة يومين حتى تتم عملية التطهير بشكل موسع، على أن يعاد فتحه بعد ذلك مرة أخرى، وفيما كشف مسؤولون فى اتحاد الشرطة الفرنسى أنهم سوف يناقشون هذه القضية خلال اجتماعهم الدورى مع وزير الداخلية كريستوف كاستانير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صدامات بين الشرطة الفرنسية وعناصر السترات الصفراء خلال مسيرة فى باريس

الشرطة الفرنسية تحبط عملا إرهابيا وتحتجز 4 أشخاص

فرنسا

اخبار فرنسا

اغلاق مركز شرطة فى فرنسا

اخبار المنوعات

اليوم السابع بلس

باريس




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة