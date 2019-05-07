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اليوم.. استكمال محاكمة مسئول سابق بالزراعة و29 آخرين لاستيلائهم على أملاك الدولة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة مسئول سابق بالزراعة و29 آخرين لاستيلائهم على أملاك الدولة رشوة - أرشيفية
كتب سليم على
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تستكمل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب طنطاوى ومحمد بسيونى، وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان، محاكمة 30 متهمًا اليوم 7 مايو المقبل، فى اتهامهم بالاستيلاء على مساحة 60 فدانًا من أراض الدولة دون وجه حق.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بإحالة القضية رقم 124 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها المدير التنفيذى الأسبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و29 آخرين، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانًا غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث سهل للمتهمة الثانية وضع يدها على الأرض بعد انتهاء المدة الإيجارية الخاصة بها، الأمر الذى مكنها من التصرف فى تلك المساحة ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير.

 

 


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