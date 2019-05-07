المدعى العام بفنزويلا: مقتل 5 أشخاص وإيقاف 233 آخرين فى صدامات الأسبوع الماضى

كاراكاس (أ ش أ)

أعلن المدعى العام فى فنزويلا طارق وليام صعب، مقتل 5 أشخاص وإيقاف 233 شخصا خلال صدامات الأسبوع الماضى فى التظاهرات التى أعقبت دعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو إلى تمرد عسكرى ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية عن صعب قوله " جرت حوالى 233 عملية توقيف فضلا عن مقتل 5 أشخاص "، مضيفا أن جميع هذه الحالات قيد التحقيق.

يذكر أن التظاهرات جرت بعدما دعا جوايدو القوات المسلحة إلى التمرد، وقد أعلن صباح الثلاثاء الماضى أنه حصل على دعم مجموعة من الجنود المتمردين، إلا أن مادورو أكد أنه أفشل ما أسماها بـ"المناوشات الانقلابية"، وأن "الخونة" سيعاقبون.