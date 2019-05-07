وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت دورية للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بعين تموشنت (شمال غرب) 3 تجار مخدرات، وبحوزتهم 25 كيلوجراما من المخدرات.

وأوضحت أن حرس السواحل بوهران وتلمسان (شمال غرب) أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصًا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت دوريات للجيش الوطني الشعبي بعين صالح (جنوب) وتيارت (وسط) 55 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.