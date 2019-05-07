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الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:43 م
خالد صلاح
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"الدراما من الفوضى إلى النظام ومن الإسفاف إلى الرقى" على صفحات اليوم السابع

الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:00 م
"الدراما من الفوضى إلى النظام ومن الإسفاف إلى الرقى" على صفحات اليوم السابع اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "الدراما من الفوضى إلى النظام ومن الإسفاف إلى الرقى"، وفيه: الإنتاج الضخم وجودة صورة مسلسلات رمضان تضع الدراما على الطريق الصحيح للمنافسة العالمية.. قنوان "أون" و"الحياة" و"دى إ مسى" و"سى بى سى" تقدم محتوى يحترم عقول المشاهدين .. «إعلام المصريين » استطاعت ضبط السوق الإعلامى وتقديم نموذج يحتذى فى الإنتاج الدرامى..والإعلام الفضائى بعد 25 يناير كان «مفتوح على البحرى » لكل الأموال العابرة وسماسرة الأفكار، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة السادسة من العدد الورقى.
 
وداخل العدد

ـ رئيس الوزراء يتابع استعدادات الامتحان الإلكترونى لـ «أولى ثانوى"

ـ فحص 61 مليوناً فى أضخم حملة علاجية بالعالم

ـ سجون مصر بلا غارمين وغارمات.. انتصار جديد للعدالة الاجتماعية

ـ شريف إكرامى: بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى

ـ «التموين » تؤجل إيقاف بطاقات المستبعدين مؤخراً بمناسبة رمضان

ـ «النقض » تؤيد إعدام 13 والمؤبد لـ 17 فى قضية تنظيم «أجناد مصر » الإرهابى

ـ المالية: 35.5 مليار جنيه فائضا أويا فى الموازنة خلال 9 أشهر

ـ سجون مصر بلا غارمين ولا غارمات.. انتصار جديد للعدالة الاجتماعية

ـ البترول تضخ 75 مليون لتر بنزين وسولار يوميا طوال رمضان

ـ وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظات لكأس الأمم الأفريقية

ـ أرقام جلوس الثانوية العامة الأسبوع المقبل 

اليوم السابع
 

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