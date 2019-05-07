"الدراما من الفوضى إلى النظام ومن الإسفاف إلى الرقى" على صفحات اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "الدراما من الفوضى إلى النظام ومن الإسفاف إلى الرقى"، وفيه: الإنتاج الضخم وجودة صورة مسلسلات رمضان تضع الدراما على الطريق الصحيح للمنافسة العالمية.. قنوان "أون" و"الحياة" و"دى إ مسى" و"سى بى سى" تقدم محتوى يحترم عقول المشاهدين .. «إعلام المصريين » استطاعت ضبط السوق الإعلامى وتقديم نموذج يحتذى فى الإنتاج الدرامى..والإعلام الفضائى بعد 25 يناير كان «مفتوح على البحرى » لكل الأموال العابرة وسماسرة الأفكار، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة السادسة من العدد الورقى.

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