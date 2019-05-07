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الجيش الليبى: جماعة الإخوان تخالف قرارات مجلس الأمن وتستخدم مرتزقة أجانب

الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:44 م
الجيش الليبى: جماعة الإخوان تخالف قرارات مجلس الأمن وتستخدم مرتزقة أجانب الجيش الليبى
كتب أحمد جمعة
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قال الجيش الوطنى الليبى إن قواته ألقت القبض على طيار مرتزق أجنبى، الثلاثاء، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية والمليشيات المسلحة تخالف قرارات مجلس الأمن الدولى باستخدام مرتزقة أجانب لعرقلة تحرير طرابلس.

وأثنى الجيش الليبى فى بيان صادر عن غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، على رفض الطيارين الليبيين أوامر حكومة الوفاق بقصف المدنيين فى ترهونة وغريان والسبيعة.

وأشار الجيش الليبى إلى أن الطيار المرتزق الأجنبى يتقاضى آلاف الدولارات يوميا عن كل طلعة جوية من أموال الليبيين الذين يعانون فى طوابير المصارف، رغم وجود أرصدة فى حساباتهم.

وأشار الجيش الليبى إلى أن المرتزق نفذ عدة طلعات أدت لمقتل أطفال ونساء أبرياء فى ضواحى طرابلس، وان جماعة الإخوان والمليشيات أصرت على أن يكرر القصف فى جرائم ضد الإنسانية ترتقى إلى جرائم الحرب.

وناشد الجيش الليبى أهالى مصراتة لوضع حد لسيطرة تنظيم الإخوان على مدينتهم والتغرير بأبنائهم فى وحدات تمنع استقرارا الوطن وتحقيق سيادته.

وأضاف البيان "الأحداث تؤكد مصداقية الجيش الليبى فى استعادة سيادة الدولة الليبية وحريتها وكرامتها، ومدى خطورة سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابى وميليشياته المستترة بحكومة الوفاق غير الشرعية على استقرار ووحدة ليبيا."

وأكد البيان أن الطيار المرتزق الأجنبى يمثل نفسه ولا يمثل بلاده بالجنسية التى يحملها، مشيرا إلى أن عناصر الجيش الليبى عاملوا المرتزق الأجنبى بحسب القيم الإسلامية وقاموا بعلاجه، رغم عدوانه وقصفه الأبرياء.

واختتم البيان أن الأجهزة المعنية تجرى التحقيق مع الطيار المرتزق الأجنبى وفقاً للقانون الدولى الإنسانى وتشريعات القوات المسلحة الليبية.


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