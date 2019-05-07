الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية واليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، بينهم فتاة، فيما أصابت شابا بالرصاص فى بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان نادى الأسير الفلسطينى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الفتاة المقدسية فاطمة يحيى أحمد سليمان (19 عاما) وهى من بلدة بيت صفافا بالضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتها فجرا، كما اعتقلت طفلا آخر من القدس لم تعرف هويته.

ومن بلدة عزون فى قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى خمسة شبان غالبيتهم أسرى سابقون، وذلك أثناء تواجدهم بالقرب من بلدة الزاوية فى محافظة سلفيت، بالإضافة إلى اعتقال مواطنين اثنين من محافظة الخليل.

وفى قطاع غزة، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة فى أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودى شمال بيت حانون أطلقت الرصاص صوب مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة، نقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسى فى بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقى العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق الرصاص على أى مواطن يقترب من الشريط الحدودى شمال وشرق القطاع.