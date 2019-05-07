اعترافات المتهمين بسرقة موظف فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أدلى المتهمون بسرقة موظف بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حيث قررت المتهمة الأولى أنها كانت تعمل خادمة لدى المجنى عليه، واختمر فى عقلها سرقته فاستعانت بشركائها المتهمين، واقتحموا شقته واستولوا منه على 30 ألف جنيه بالإكراه .

تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر، بلاغًا من مواطن بالمعاش 80 سنة، بأنه وأثناء تواجده بالشقة سكنه حضرت إليه إحدى السيدات كانت تعمل طرفه وبصحبتها سيدة أخرى وطلبت منه مساعدة مالية، وأثناء ذلك فوجئ بدخول شخصين مجهولين إلى الشقة وتعديا عليه وأوثقا يديه بشريط لاصق واستوليا منه على (مبلغ مالى قدره 2500 جنيه، هاتف محمول، مفاتيح مكتب خاص به كائن بالعقار المجاور للعقار سكنه) وتمكنوا باستخدامه من دخول ذلك المكتب وسرقة (مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه) ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص (السيدة التى كانت تعمل طرفه سبق اتهامها فى قضية سرقة مسكن ومقيمة ببنى سويف، وربة منزل مقيمة بالمقطم، وسائق مقيم بالأميرية، وطالب مقيم بروض الفرج، وعاطل مقيم بالجيزة).

وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى قدره 6 آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه، هاتف محمول) والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.