أكتوبر المقبل.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء على مقعد النقيب العام

كتبت آية دعبس

تجرى النقابة العامة للأطباء، انتخابات التجديد النصفى، يوم الجمعة الثانى من أكتوبر المقبل، وذلك لأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومجلس النقابة العامة، ومنصب نقباء المحافظات، والنقيب العام.

وتقدم طلبات الترشيح على مستوى النقابة العامة بمقرها بالقاهرة، وعلى مستوى النقابات الفرعية بمقراتها بالمحافظات، فور فتح باب الترشح المقرر له 20 يونيو المقبل، ولمدة 10 أيام.

وطالبت النقابة العامة، النقابات الفرعية بالمحافظات اختيار اللجنة المُشرفة على انتخابات المحافظة، من غير المرشحين من أعضاء مجلس النقابة، تمهيدا واستعدادا لفتح باب الترشح.