9 مايو..الحكم على مشرف مدافن بأوقاف القاهرة و2 آخرين استولوا على قطع أثرية

كتب ــ أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 9 مايو للنطق بالحكم فى إعادة محاكمة مشرف مدافن أوقاف القاهرة، ومتهمين آخرين فى اتهامهما بالاستيلاء على قطع أثرية لأسرة "محمد على".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة مشرف مدافن أوقاف القاهرة، والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين آخرين بالخليفة، لاتهامهما بالاستيلاء علي قطع أثرية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب و علاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف و محمد صابر .

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، في القضية رقم 2092 لسنة 2017 جنايات الخليفة، أن المتهمين هم "عبد التواب ص"، مشرف مدافن بمديرية أوقاف القاهرة، و"محمد ع"، منسق مناظر سينمائية و"وائل ر"، صاحب مغسلة وجراج.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الأمناء علي الودائع، "مشرف مدافن" بمديرية أوقاف القاهرة، وأمين عهدة مدفني "محمود حمدي وخليل أغا"، باختلاس قطع أثرية ومتعلقات خاصة بمدافن الأسرة العلوية بمنطقة الإمام الشافعي الخيرية الخاضعة لإشراف ورقابة مديرية أوقاف القاهرة، بأن قام والمتهمان الثاني والثالث بالدخول إلي المدفنين سالفي الذكر، وتمكنا من نزع وفك تلك المقتنيات الأثرية، والتي ترجع الي عصر الأسرة العلوية والخاضعة لقانون حماية الآثار، والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها قاصدا من ذلك حرمان جهة عمله من تلك المقتنيات والمتعلقات علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة قيام المتهمين الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة، علي ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معه علي ارتكابها وساعداه بدخولهما برفقته إلى المدافنن وقاموا بنزع وفك بعض المقتنيات الأثرية من محتوي مدفني "محمود حمدي وخليل أغا" فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .