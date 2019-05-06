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8 مصريات يحصلن على نصف مليون جنيه مستحقاتهن عن فترة عملهم بالسعودية

الإثنين، 06 مايو 2019 10:31 ص
8 مصريات يحصلن على نصف مليون جنيه مستحقاتهن عن فترة عملهم بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة لصرف مستحقات 8 مصريات يعملن فى مجال التحليل المعملية بلغت إجمالها 120 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 560 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من "أ. ح" .أخصائية معمل، و"ن.أ"ن  و "م.ع" و "ر.ش"، و"م.ح" ، و"س.ف" أخصائيات تمريض، و"أ.ع"، و"س.م" أخصائيات مختبر من العاملات بإحدى المنشآت الطبية الخاصة لتضررهن بإنهاء التعاقد معهم دون صرف مستحقاتهم، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان للوقوف على التحركات التى قام بها فى سبيل صرف هذه المستحقات وفقا لتكليفات الوزير، أشار إلى أن المكتب قام أولا بتوجيه الاخصائيات بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاتهم طرف المنشأة الطبية، ثم قام بمقابلة "ع .ح" المسئول الإدارى بشركة الاستقدام بالمملكة التى تم التعاقد من خلالها مع الاخصائيات الذى ذكر بأن تعاقد الشركة مع فريق التمريض والمعمل وفقا للعلاقة التعاقدية مع المنشأة الطبية التى تتحمل جميع تكاليف العقد.

وقال المستشار العمالى، إنه فى نفس الوقت تم التواصل مع الدكتور "ح .غ "صاحب المنشأة الطبية للمطالبة بسرعة صرف المستحقات حتى لا يتم الاستمرار فى الدعوى وغلق المنشأة، وبعد عدة أسابيع من المتابعة بالمحكمة، والتواصل مع أصحاب الشأن، تم تسليم المصريات الثمانية مستحقاتهم وفقا للعقد المبرم بقيمة تتجاوز 560 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن  تذاكر المغادرة لأرض الوطن.

 


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