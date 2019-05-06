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18دولة عربية تعلن اليوم أول أيام رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 08:53 ص
18دولة عربية تعلن اليوم أول أيام رمضان هلال رمضان ارشيفية
وكالات
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يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين، في 18 دولة عربية، فيما أعلنت 3 دول إسلامية غدا الثلاثاء أول أيام الصيام ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

والدول الـ18 هي السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال.

بينما أعلن المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.

 


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