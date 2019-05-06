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وزير يمنى: نحتاج إلى 28 مليار دولار لإعادة الإعمار

الإثنين، 06 مايو 2019 02:14 م
وزير يمنى: نحتاج إلى 28 مليار دولار لإعادة الإعمار الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى، الدكتور نجيب منصور العوج، حاجة بلاده إلى 28 مليار دولار لإعادة الإعمار الاقتصادى والتنموى خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأشار العوج ـ فى تصريح خاص للقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين ـ إلى إحراز تقدم فى مباحثات الوزراء اليمنيين مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمؤسسات الدولية فى سياق تسهيل تدفق الأموال للبنك المركزى اليمني.

وأكد على أهمية مساعدات الدول المانحة الخاصة بالتنمية فى اليمن، والتى تُنفَذ تحت إشراف الأمم المتحدة للبلاد، قائلا: "تتابع الحكومة اليمنية مع المانحين من الأشقاء العرب والمانحين من دول العالم، والمؤسسات الدولية تنفيذ مشاريع تنمية ومساعدات إنسانية بكافة المحافظات اليمنية".

وشدد الوزير اليمنى على ضرورة التركيز على العمل التنموى فى البلاد لما له من أثر إيجابى فى توفير الخدمات الأساسية وتقليل البطالة وإيجاد فرص عمل وأيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات العامة الرئيسية فى المناطق المتضررة من الأوضاع التى شهدتها اليمن.

 


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