وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أوروبى إمكانية إقامة تعاون ثلاثى فى أفريقيا

كتب أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية عقد اليوم الاثنين جلسة مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية "نيفين ميميكا"، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء سبل دفع علاقات التعاون والشراكة التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى فى شتى المجالات والتشاور حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على الاهتمام الذى توليه مصر لتطوير علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية تعميق التعاون والشراكة القائمة فى كافة المجالات، خاصة فى ظل التطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات خلال الأعوام الماضية وانتظام انعقاد مجلس المشاركة، أخذاً فى الاعتبار أن الاتحاد الأوروبى يُعد الشريك التجارى الأول لمصر والمستثمر الأجنبى الأول بها.

وأوضح حافظ أن الوزير شكرى استعرض خلال اللقاء التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر فى مختلف المناحي، وخاصةً فى اطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل التى تنفذه الحكومة المصرية، فضلاً عن الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث نوه شكرى إلى تطلع الجانب المصرى لسرعة الاتفاق بين الجانبين على المشروعات التى سيجرى تنفيذها خلال الأعوام المقبلة.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول أيضا عدداً من التحديات ذات الاهتمام المشترك، حيث أبرز الوزير شكرى الجهود الوطنية فى مجال مكافحة الإرهاب، كما أشار إلى النجاحات المصرية فى مجال الهجرة غير الشرعية.

هذا، وكشف حافظ أن إمكانية إقامة تعاون ثلاثى فى أفريقيا استحوذت على مساحة من محادثات وزير الخارجية مع "ميميكا"، حيث حرص المفوض الأوروبى على الاستماع لأولويات مصر خلال فترة ترؤسها للاتحاد الأفريقي، بما فى ذلك موضوعات الاندماج الإقليمى وتحقيق التكامل الاقتصادى فى ربوع القارة مع التركيز على تطوير وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا، وموضوعات الأمن والسلم فى القارة الأفريقية.