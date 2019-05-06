video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية لـ"ميجيل موراتينوس": مصر تؤمن بأهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام

الإثنين، 06 مايو 2019 05:51 م
وزير الخارجية لـ"ميجيل موراتينوس": مصر تؤمن بأهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام اجتماع وزير الخارجية مع ميجيل موراتينوس
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

استقبل سامح شكري وزير الخارجية "ميجيل موراتينوس"، الممثل السامى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، حيث تناول اللقاء التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والتي تهدف إلى دعم التعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب والثقافات المختلفة.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكرى استهل اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ينبع من الإيمان المصري بأهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش، فضلا عن أهمية مواجهة جذور التطرف والفكر المتشدد.

 

وأضاف حافظ، أن الوزير شكرى أشار إلى جهود مصر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى دعم ثقافة السلام والتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب. كما أبرز الوزير شكري الجهود والإنجازات التى تمت من قبل الحكومة المصرية على صعيد تعزيز مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.

 

a65342f5-71d7-40a7-9530-f8c9d8844977
 

 

من جانبه، أشاد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالجهود المصرية الكبيرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيراً أيضاً إلى تقديره لجهود "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" في هذا الصدد. كما تم، خلال اللقاء، تناول أهمية العمل سوياً في إطار جهود مكافحة خطاب الكراهية والفكر المتطرف عبر وسائل الإعلام وفي إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى بحث المزيد من سبل التعاون بين مصر والأمم المتحدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أوروبى إمكانية إقامة تعاون ثلاثى فى أفريقيا

شكرى يلتقى غدا مسؤول أممى لتحالف الحضارات والمفوض الأوربى للتعاون

شكرى يلتقى غدا الزعيم السابق لأغلبية الائتلاف المسيحى بالبوندستاج الألمانى

شكرى يؤكد مركزية القضية الفلسطينية واستمرار دعم مصر للشعب الفلسطينى

اخبار مصر

الأمم المتحده

سامح شكرى

وزير الخارجية

تحالف الحضارات

مكافحة الإرهاب

ميجيل موراتينوس




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة