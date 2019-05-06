video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الأردنى يلتقى وفدا من الكونجرس الأمريكى

الإثنين، 06 مايو 2019 05:57 م
وزير الخارجية الأردنى يلتقى وفدا من الكونجرس الأمريكى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ
إضافة تعليق

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، اليوم الإثنين، وفدا يضم أعضاء فى مجلس النواب الأمريكى "الكونجرس" عن لجان القوات المسلحة، والمخصصات، والطاقة والتجارة، برئاسة النائبة سوزان ديفيس.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية ، بأنه جرى - خلال اللقاء - بحث العلاقات الثنائية بين الأردن وأمريكا، والمستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية ، والتحديات التي تواجه جهود حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، إ إضافة إلى الأزمة السورية والحرب على الإرهاب.
وصرح الصفدي - خلال اللقاء - بأن الأردن يتعامل مع ظروف استثنائية جراء تداعيات الأزمات الإقليمية ، مما يستدعي تحركا دوليا استثنائيا لمساعدته على مواجهة هذه التداعيات ، وآثارها السلبية على اقتصاده ومسيرته التنموية.
وأكد عُمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وأمريكا.
من جهتها، أكدت ديفيس على استمرار دعم الأردن كشريك استراتيجي لبلادها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجنائية الدولية تلغى قرارا بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن لعدم تسليم البشير

الأردن يؤكد دعمه لجهود مصر والأمم المتحدة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

الأردن

الكونجرس الأمريكى

أيمن الصفدى

وفد الكونجرس

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة