وزير الخارجية الأردنى يلتقى وفدا من الكونجرس الأمريكى

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التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، اليوم الإثنين، وفدا يضم أعضاء فى مجلس النواب الأمريكى "الكونجرس" عن لجان القوات المسلحة، والمخصصات، والطاقة والتجارة، برئاسة النائبة سوزان ديفيس.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية ، بأنه جرى - خلال اللقاء - بحث العلاقات الثنائية بين الأردن وأمريكا، والمستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية ، والتحديات التي تواجه جهود حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، إ إضافة إلى الأزمة السورية والحرب على الإرهاب.

وصرح الصفدي - خلال اللقاء - بأن الأردن يتعامل مع ظروف استثنائية جراء تداعيات الأزمات الإقليمية ، مما يستدعي تحركا دوليا استثنائيا لمساعدته على مواجهة هذه التداعيات ، وآثارها السلبية على اقتصاده ومسيرته التنموية.

وأكد عُمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وأمريكا.

من جهتها، أكدت ديفيس على استمرار دعم الأردن كشريك استراتيجي لبلادها.