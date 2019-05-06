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وزير الأوقاف: الخاطرة الرمضانية الثانية ستة عشر سؤالا عن حقيقة الصيام

الإثنين، 06 مايو 2019 11:30 م
وزير الأوقاف: الخاطرة الرمضانية الثانية ستة عشر سؤالا عن حقيقة الصيام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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أكد وزير الأوقاف الدكتور  محمد مختار جمعة، أن الخاطرة الرمضانية الثانية هى: حاسب نفسك : هل صمت حقا ؟ هل صمت عن الحرام ؟ هل صمت عن الغيبة ؟ هل صمت عن النميمة ؟ هل صمت عن الغضب ؟ هل صمت عن الغدر وخلف الوعد ؟ هل صمت عن الكذب وقول الزور ؟ هل صمت عن الخيانة  ؟ هل صمت عن الخنا ؟ هل صمت عن الغش ؟ هل صمت عن تطفيف الكيل والميزان ؟.

 

وتناقش الخاطرة الرمضانية أسئلة هى: هل صمت عن أذى الناس ؟ هل صمت عن المكر والكيد للآخرين ؟ هل صمت عن الحقد والحسد ؟ هل صمت عن عقوق الوالدين ؟ هل صمت عن النظر إلى ما حرم الله ؟.                                                 إن

 

وقال وزير الاوقاف، فى بيان له: كانت الإجابة عن كل ذلك بنعم فقد صمت و كن راجيا للقبول ملتمسا له داعيا به ، وإن كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة بلا  فقد أتعبت نفسك جوعا وعطشا  ، وعليك أن تستدرك قبل فوات الأوان .


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