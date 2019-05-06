هالة زايد تشيد بدعم "العربية للصناعات الدوائية" صندوق الدواء بــ100 مليون جنيه

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" هى ذراع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء، مشيدة بدعمها لصندوق الدواء المصرى بـ100 مليون جنيه لتوفير نواقص الأدوية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء أمس بأعضاء لجنة الجمعية العمومية لشركة أكديما بديوان عام الوزارة.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة" أكديما"، لما قدمه من إنجازات خلال فترة رئاسته للشركة والذى ساهم بشكل كبير فى النهوض بصناعة الدواء المحلى، كما وجهت الشكر لدكتورة " ألفت غراب"، لمجهوداتها فى تطوير الشركة والشركات التابعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، أن الاجتماع استعرض إنجازات الشركة لعام 2018، بالإضافة إلى مساهمتها فى المبادرات الرئاسية الجارية مثل "قوائم الانتظار" و"100 مليون صحة" ودعم صندوق الدواء المصرى بمبلغ 100 مليون جنيه من ميزانية الشركة لهذا العام 2019 لتوفير نواقص الأدوية فى السوق المحلي.

وأوضحت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، أن الشركة تتبعها 18 شركة منها 11 شركة دوائية أهمها إيبكو، والمهن الطبية، وسيديكو، وأكتوبر فارما، وأكديما إنترناشيونال، بالإضافة إلى 3 شركات تجارية وشركة للأبحاث العلمية، و3 شركات للمستلزمات الطبية تمثل 20% من سوق الدواء المصرى، مشيرة إلى أن هذه الشركات تنتج 850 صنفًا دوائيًا تمثل 35 مجموعة دوائية، موضحةً أن الشركة تنتج أدوية بقيمة 8.5 مليارات جنيه سنويًا، وتسعى لزيادتها إلى 10 مليارات جنيه سنويًا مشيرة إلى أن أكديما تقوم بالتصدير إلى أغلب دول العالم خاصة دول أفريقيا، حيث تبلغ قيمة صادراتها نحو 1.1 مليار جنيه، وتعد من أكبر الشركات المصدرة لأفريقيا.

وأشارت "غراب" إلى أن النجاح الذى تشهده الشركة حاليًا هو امتداد لنجاحات رؤساء مجالس إدارات الشركة السابقين، وخاصة الدكتور عوض تاج الدين والذى ساهم بشكل كبير فى تطوير الشركة والشركات التابعة.

وذكرت "غراب" أن أهم المجموعات الدوائية التى تنتجها شركة أكديما هي: مضادات الفطريات والمضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب والبكتريا والديدان ومسكنات ومضادات الالتهاب، والأدوية البيولوجية، وأدوية الغدد والهرمونات والجهاز الهضمى وهرمونات منع الحمل، وأدوية الجلدية والأوعية الدموية والجهاز العصبى والغدد والقلب والحساسية والتخدير والإنسولين البشرى، والبنسلين وباسط العضلات وبخاخات المضادات الحيوية والفيتامينات وأدوية فيروس "سي"، وقطرات الأذن، وأدوية الجهاز التنفسى وألبان الأطفال والأدوية الجلدية وقطرات العيون، أدوية الفم والأسنان وأدوية الكلى والمحاليل الطبية وحقن الكورتيزون.

ولفتت "غراب" إلى أن شركة أكديما تنتج 9 ملايين فايل إنسولين من إجمالى احتياج مصر والذى يبلغ 12 مليون فايل سنويًا بنسبة تغطية 80% من احتياج السوق، مؤكدةً أن أكديما تغطى كافة احتياجات وزارة الصحة من الإنسولين بنسبة 100%، موضحةً أن الشركة تسعى حاليًا لمضاعفة إنتاجها واستغلال طاقتها الإنتاجية من 13 إلى 14 مليون فايل إنسولين سنويًا.

وقالت غراب، إن الشركة ساهمت بشكل كبير فى تغطية احتياج السوق من ألبان الأطفال شبيه لبن الأم العام الماضى بنسبة 50%، مؤكدة أن الشركة نجحت فى توفير 100% من احتياج الوزارة.

ولفتت "غراب" إلى دور "أكديما فى توفير النواقص فى سوق الدواء المحلى، حيث يتم إنتاج 70 ألف عبوة شهريًا من البنسلين طويل المفعول لتكفى احتياجات السوق المصرى وتغطى الاحتياطى الاستراتيجى، بالإضافة إلى إنتاج أدوية فيتامينD بأشكاله الصيدلانية المختلفة وطرحه بالأسواق، وتصنيع حقن الديبروفوس للتغلب على النقص من أدوية الكورتيزون فى السوق المصرى، بالإضافة إلى إنتاج أصناف الأيروسولات للمضادات الحيوية لعلاج الجروح والحروق، حيث تم سد جزء كبير من احتياجات السوق المصرى والتى كان يتم توفيرها من خلال الاستيراد.

وأضافت "غراب" أنه تم إنتاج الحقن المستخدمة فى عملية الغسيل الكلوى لمرضى الغسيل الكلوى من إحدى الشركات التابعة لأكديما، والتى تعتبر هى المورد الرئيسى لوزارة الصحة، كما تنتج هرمون النمو المعالج للأطفال المصابين بمرض التقزم، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المصرى من أدوية هرمونات منع الحمل التى يتم استيرادها حاليًا، حيث تم افتتاح مصنع لإنتاج أدوية منع الحمل بما يغطى احتياجات السوق المصري.

كما أشارت "غراب" إلى أن أكديما شاركت فى نجاح مبادرة "100 مليون صحة" عن طريق توريد الأدوية المعالجة لفيروس سى بكميات كبيرة، موضحة أن الشركة بصدد تسجيل وتصنيع الأصناف الدوائية الأخرى المعالجة لفيروس سي.

وكشفت "غراب" عن البدء فى تصنيع أقلام الإنسولين وكربون الإنسولين بجانب المحاليل العلاجية والمياه المقطرة فى أكتوبر 2019، بالإضافة إلى إنتاج الألبان العلاجية وأدوية البيوسيملار ذات التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مضيفة أنه سيتم البدء فى تأسيس مصنع إنتاج أدوية الأورام بنهاية العام الحالى 2019 حيث من المقرر أن ينتج 77 صنفًا دوائيًا منها 17 صنفًا كمرحلة أولى.

يذكر أن قيمة إنتاج الأعمال لشركة أكديما خلال عام 2018 بلغت 8,5 مليارات جنيه، فيما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 13% عن العام الماضى لتصبح 8,3 مليار جنيه.