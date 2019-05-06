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نبيه برى: تعطيل مرافق الدولة اللبنانية بالإضرابات يعود بالسلبيات على المواطنين

الإثنين، 06 مايو 2019 10:23 ص
نبيه برى: تعطيل مرافق الدولة اللبنانية بالإضرابات يعود بالسلبيات على المواطنين نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أنه لابد من أن ينتظم العمل وتسير عجلة الدولة، وعدم تعطيلها بما يرتد بالسلبيات على المواطنين اللبنانيين وذلك فى إشارة إلى بعض التحركات والإضرابات الواسعة التى يشهدها لبنان فى الآونة الأخيرة والتى أدت إلى تعطيل عدد من المرافق الأساسية والحيوية.

وقال برى - فى تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم - إن إقرار الموازنة العامة للبلاد فى وقت قريب، يمثل أولوية أولى، داعيا جميع القوى السياسية إلى "التوقف عن المزايدات" فيما بينها فى المناقشات المتعلقة بالموازنة وبنودها، ومحذرا من خطور الاستمرار فى هذا الوضع دون موازنة للبنان.

وأضاف "كان على الحكومة أن تسرع أكثر فى إقرار الموازنة ومناقشتها، هنا المشكلة فى الأساس، والمطلوب التسريع بلا إبطاء، حتى وإن اقتضى الأمر عقد الحكومة لجلسات صباحية ومسائية لمجلس الوزراء على غرار المجلس النيابى إلى أن يتم الانتهاء من إقرار الموازنة".

ويشهد لبنان منذ أسابيع موجة واسعة من الإضرابات للموظفين بالدولة وكذلك المتقاعدين من الجيش والأجهزة الأمنية، على خلفية ما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية، من أن مشروع الموازنة العامة الجديد يتضمن تخفيضات فى رواتب موظفى الدولة والقطاع العام ومعاشات المتقاعدين، فى ضوء خطورة الأوضاع المالية والاقتصادية والعجز الشديد بالموازنة.

وأدت التظاهرات الاحتجاجية إلى تعطل العمل فى عدد من المرافق الحيوية، مثل ميناء بيروت، على نحو أدى إلى توقف عمليات نقل البضائع وتفريغها قبل شهر رمضان، وكذلك إضراب موظفى مصرف لبنان (البنك المركزي) وسط تخوفات كبيرة أن يؤدى إلى حدوث شلل فى عمل البنوك وتعطيلها.

 


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