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الإثنين، 06 مايو 2019 03:35 م
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فى إطار زيارته الحالية إلى الصومال..

نائب وزير الخارجية يبحث التعاون المشترك مع عدد من وزراء الحكومة الصومالية

الإثنين، 06 مايو 2019 02:10 م
نائب وزير الخارجية يبحث التعاون المشترك مع عدد من وزراء الحكومة الصومالية جانب من الزيارة
أحمد جمعة
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فى إطار زيارة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الصومال على رأس وفد مصرى رفيع المستوى خلال الفترة من 4 – 6 مايو الجارى، وذلك لدعم التعاون الثنائى وبحث القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، عُقدت جلسة مباحثات مشتركة بوزارة الخارجية الصومالية برئاسة وزير الدولة الصومالى للشئون الخارجية، أعقبها لقاءات مع كل من وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التربية والتعليم، فضلًا عن لقاء مع القائم بأعمال المبعوث الأممى فى الصومال.

 

وأعرب وزير التعليم الصومالى خلال الزيارة عن شكر وتقدير بلاده للجهود التى تقوم بها مصر فى مجال دعم تعليم اللغة العربية للمواطنين الصوماليين، فضلا عن تطوير النظام التعليمى فى الصومال وتقديم المنح التعليمية فى التعليم العالى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية فى هذا الصدد.

 

وأعقب اللقاء زيارة مدرسة 15 مايو" المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشيو، حيث قام نائب وزير الخارجية بتكريم الطلاب المتفوقين، كما تفقد الفصول والأقسام المختلفة بالمدرسة، والتى تقوم بتدريس المناهج الدراسية المصرية من خلال بعثة لوزارة التربية والتعليم موفدة من مصر.

 

وأقام وزير الدولة الصومالى للشئون الخارجية مأدبة عشاء على شرف الوفد المصرى الزائر قبيل مغادرته مقديشيو متوجهًا إلى إقليم أرض الصومال فى إطار جولته الحالية بمنطقة القرن الأفريقي.

 

زيارة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الصومال (1)
 
زيارة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الصومال (2)
 
زيارة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الصومال (3)
 
زيارة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الصومال (4)
 
زيارة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الصومال (5)
 
زيارة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الصومال (6)
 

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