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نائب محافظ القليوبية: منظومة جديدة للجمع المنزلى للقمامة ببنها

الإثنين، 06 مايو 2019 05:52 م
نائب محافظ القليوبية: منظومة جديدة للجمع المنزلى للقمامة ببنها الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، عن تكثيف جهود المحافظة خلال الفترة المقبلة وخاصة الشهر الكريم لرفع مستوى منظومة النظافة وتطبيق منظومة جديدة للجمع المنزلى ببنها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى تعتمد على تقسيم المدن والأحياء إلى مربعات سكنية.

وقالت "ريان"،  إن المنظومة الجديدة، بدأت علمها من مدينة بنها العاصمة كنواة لنقلها إلى باقى المدن حيث  يتولى فى المنظمة الجديد جمع القمامة والنظافة متعهدون يقومون بالجمع السكنى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

وأضافت "ريان"، أنه تم تقسيم مدينة بنها الى 7 مناطق سكنية "بنها الجديدة وبحرى السريع ووسط البلد وكفر مناقر وعزبة الزراعة وبنها الجديدة وقبلى الطريق السريع" حيث جرى تقسيم بنها الجديدة إلى منطقتين الأولى حدودها شارع كلية التجارة وحتى نفق كفر سعد وكوبرى المصنع الحربى حتى الموقف العمومى وشارع الموقف العمومى من شارع كلية التجارة حتى المصنع الحربى.

والمنطقة الثانية بحرى السريع من كفر سعد مرورا بشارع الترعة ومن شارع فريد ندا بكوبرى كفر الجزار حتى كلية التجارة وشارع كلية التجارة حتى نفق كفر سعد  امتداد كورنيش النيل من كفر الجزار حتى كوبرى الفحص.

 

وناشدت نائبة المحافظ، أنه على من يرغب فى الاشتراك بالمنظومة الجديدة الاتصال بالارقام التالية : لمنطقة بحرى السريع ببنها الجديدة 01226615321 و01000341006 لمنطقة وسط البلد والزراعة وكفر مناقر و01021005660 لمنطقة بنها الجديدة قبلى السريع.

 

 

 


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