مقتل 4 جنود وإصابة 10 آخرين فى هجومين منفصلين شمال باكستان

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أعلن مسؤولون أمنيون فى باكستان، مقتل 4 جنود وإصابة 10 آخرين جرّاء تنفيذ مسلحين مجهولين هجومين منفصلين على قوافل لقوات الأمن فى شمال غربى البلاد.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر اسمائهم، أن الكمائن التى نصبها المسلحون وقعت، اليوم الاثنين، فى إقليم وزيرستان الشمالية التى كانت أحد معاقل حركة "طالبان" سابقًا، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن المسلحين فروا بعد الهجوم باتجاه الحدود مع أفغانستان. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يُشار إلى أن الهجوم يأتى بعد أيام من وقوع هجوم مماثل لعشرات المسلحين قُتل على إثره 3 جنود فى نفس الإقليم.