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مصرع طفلة أصيبت بحروق أثناء وقوفها بالمطبخ بجوار والدتها

الإثنين، 06 مايو 2019 04:17 م
مصرع طفلة أصيبت بحروق أثناء وقوفها بالمطبخ بجوار والدتها اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم – رباب الجالى
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لقيت طفلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق أثناء وقوفها مع والدتها وهى تعد الطعام .

 

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول الطفلة "سكينة .م.ع" (5 سنوات)، ومقيمة بقرية كحك بحرى، مصابة بحروق بالوجه وأجزاء بالجسم بنسبة 80% وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

 

وقال "م.ع" (40 سنة) والد الطفلة المتوفية، ووالدتها "رضا.ك" (37 سنة-ربة منزل)، فى محضر الشرطة إنه أثناء إعداد الثانية الطعام وبجوارها ابنتها المتوفية، حدث تسرب من خرطوم أسطوانة البوتاجاز المنزلية، مما أدى لاشتعال النيران بها، وحدوث إصابتها التى أودت بحياتها ولم يتهما أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة.

 

وأكد تقرير مفتش الصحة وقع الكشف الطبى على جثة الطفلة المتوفية، أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

 

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2713 لسنة 2019 م جنح مركز شرطة الشواشنة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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