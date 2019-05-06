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محافظ الفيوم يوزع 200 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 04:03 م
محافظ الفيوم يوزع 200 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان جانب من توزيع الكراتين
الفيوم – رباب الجالى
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وزع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، 200 كرتونة مواد غذائية على البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية والسيدات المعيلات والأرامل، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن هدف هذه المساعدات هو تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، من خلال توفير السلع الأساسية اللازمة لهم بصورة لائقة، لافتاً إلى أنه يتم تسليم كراتين المواد الغذائية يداً بيد لضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

 

كما أكد المحافظ أن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى دائماً ما يؤكد على ضرورة توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة من المجتمع، مشيراً إلى استمرار المحافظة فى توزيع المساعدات على غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى. 

 

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