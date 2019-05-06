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الإثنين، 06 مايو 2019 03:07 ص
خالد صلاح
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قوات الجيش اليمنى تنجح فى أسر أكثر من 100 عنصر من ميليشيات الحوثى بالضالع

الإثنين، 06 مايو 2019 03:00 ص
قوات الجيش اليمنى تنجح فى أسر أكثر من 100 عنصر من ميليشيات الحوثى بالضالع الجيش اليمنى
أ ش أ
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 أعلن الجيش اليمني، نجاح قواته في أسر أكثر من 100 عنصر من مليشيات الحوثي بينهم قيادي، إضافة إلى سيطرة القوات اليمنية على مواقع عدة بمعسكر اللواء 912 في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد، أن الجيش اليمني، ما زال يحرز، تقدما ميدانيًا في شمال محافظة الضالع وأسر العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن العشرات قتلوا وأصيبوا في المواجهات وسط فرار جماعي لآخرين، فيما استعاد الجيش 5 عربات ومدرعة وأسلحة خلفها المتمردون.

وجاء التقدم تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات في مهمة لاستكمال عملية التحرير والتطهير الواسع لما تبقى من وجود للحوثيين في الضالع.

 


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