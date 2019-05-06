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فى البحيرة.. ضبط 7 مخابز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم

الإثنين، 06 مايو 2019 12:51 م
فى البحيرة.. ضبط 7 مخابز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة، والأسمدة إلى السوق السوداء، بالتعاون مع مديرية التموين.
 
أسفرت الحملة، عن ضبط 7 مخابز بمركز الرحمانية، لانتاجها خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وكذلك تجميع الدقيق المدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء، للتربح والكسب الغير مشروع.
 
أشرف على الحملة، اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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