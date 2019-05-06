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طهران تعين رئيس تنفيذى جديد لإيران إير

الإثنين، 06 مايو 2019 12:36 م
طهران تعين رئيس تنفيذى جديد لإيران إير إيران إير
رويترز
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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أنه تم تعيين رئيس تنفيذى جديد لشركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) الحكومية خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد.

 

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن تورج دهقانى زنغنه، الذى يحل محل فرزانة شرف بافي، كان يشغل فى السابق منصب العضو المنتدب لشركة ميراج إير.

 

وتحتاج إيران لتحديث أسطولها المتقادم من طائرات الركاب وتسعى لتجنب عقوبات أمريكية على طهران.

 

وألغت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص بوينج وإيرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة العام الماضى من الاتفاق النووى المبرم مع إيران عام 2015، وأعاد فرض عقوبات.


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