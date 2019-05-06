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طقس اليوم شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين، 06 مايو 2019 08:00 ص
طقس اليوم شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية نهارا، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية،وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

شبين الكوم 23 36

طنطا 20 25

دمنهور 21 25

الإسكندرية 21 23

بلطيم 19 26

مطروح 17 22

السلوم 16 22

سيوة 23 30

بورسعيد 21 26

دمياط 21 24

الزقازيق 20 37

الاسماعيلية 20 38

السويس 25 36

العريش 20 30 

رفح 19 32    

رأس سدر 22 32        

نخل 14 40    

نويبع 25 39   

طابا 22 37    

كاترين 16 29 

الطور 23 34   

شرم الشيخ 24 35      

الغردقة 22 35

مرسى علم 22 32       

الفيوم 24 39

بنى سويف 24 39       

المنيا 20 41

أسيوط 23 41 

سوهاج 22 41 

قنا 23 41

الأقصر 25 43 

أسوان 25 43  

أبوسمبل 24 42 

الوادى الجديد 22 42   

شلاتين 21 33

ابو رماد 21 34

حلايب 24 29

رأس حدربة 24 29

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة 28 41  

الرياض 24 37 

المنامة 27 33

أبوظبى 26 36

الدوحة 27 37

الكويت 24 38

دمشق 14 28

بيروت 20 28  

عمان 16 30

القدس 16 31 

غزة 20 32     

بغداد 19 34

مسقط 29 36 

صنعاء 15 27

الخرطوم 30 45 

طرابلس 15 20

تونس 10 20

الجزائر 14 20

الرباط 13 23

نواكشوط 22 34

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 23    

اسطنبول 14 24         

اسلام اباد 20 36

نيودلهى 26 42

جاكرتا 24 32

بكين 10 25

كوالالمبور 24 32        

طوكيو 13 22

أثينا 12 22    

روما 04 17

باريس 04 14  

مدريد 12 25

برلين 03 12   

لندن 06 12

مونتريال 08 20

موسكو 13 23

نيويورك 12 20

واشنطن 14 24


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