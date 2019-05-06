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صور.. الآف المسلمين يقبلون على المساجد بإندونيسيا فى أول أيام شهر رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 12:28 م
صور.. الآف المسلمين يقبلون على المساجد بإندونيسيا فى أول أيام شهر رمضان أداء الصلاة فى إندونيسيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهد أول يوم فى شهر رمضان المعظم إقبال كبير من مسلمى العالم على المساجد لقراءة القرءان الكريم والصلاة والعبادة، وخاصة فى إندونيسيا ، حيث تجمع المصلون لأداء صلاة التراويح مساء أمس الأحد فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا مع بدء الشهر الكريم.

وبدأ رمضان يوم الاثنين فى إندونيسيا وأقبل الآلاف من المسلمين على المساجد لأداء صلاة التراويح فى ليلة اليوم الأول.

وبداية شهر رمضان قد تقع أحيانًا في تواريخ مختلفة بسبب اختلاف المناطق في تحديد بدايات الشهور الهجرية، إلا أن أجمعت الدول العربية والإسلامية التي تعتمد رؤية الهلال على أن الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون أمس الأحد هو المتمم للثلاثين من شعبان.

 

إقبال على المساجد فى إندونيسيا
إقبال على المساجد فى إندونيسيا

 

الصلاة فى إندونيسيا
الصلاة فى إندونيسيا

 

الصلاة فى مساجد إندونيسيا
الصلاة فى مساجد إندونيسيا

 

المساجد فى إندونيسيا
المساجد فى إندونيسيا

 

إندونيسيا (1)
إندونيسيا

 

إندونيسيا (2)
إندونيسيا 

 

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إندونيسيا 
 
 
إندونيسيا (4)
إندونيسيا
 
 
 
جاكرتا
جاكرتا

 

جانب من الإقبال على المساجد فى إندونيسيا
جانب من الإقبال على المساجد فى إندونيسيا

 


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