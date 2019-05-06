سقوط ربة منزل وعاطلين وراء اقتحام منزل مواطن وسرقة 30 ألف جنيه بمدينة نصر

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات سرقة 30 ألف جنيها من داخل مسكن موظف بالمعاش، وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر، بلاغا من مواطن بالمعاش 80 سنة، بأنه وأثناء تواجده بالشقة سكنه حضرت إليه إحدى السيدات كانت تعمل طرفه وبصحبتها سيدة أخرى وطلبت منه مساعدة مالية، وأثناء ذلك فوجئ بدخول شخصين مجهولين إلى الشقة وتعديا عليه وأوثقا يديه بشريط لاصق واستوليا منه على ( مبلغ مالى قدره 2500 جنيه، هاتف محمول، مفاتيح مكتب خاص به كائن بالعقار المجاور للعقار سكنه) وتمكنوا باستخدامه من دخول ذلك المكتب وسرقة (مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه) ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص (السيدة التى كانت تعمل طرفه سبق اتهامها فى قضية سرقة مسكن ومقيمة ببنى سويف، وربة منزل مقيمة بالمقطم، وسائق مقيم بالأميرية، وطالب مقيم بروض الفرج، وعاطل مقيم بالجيزة ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 منهم، وبمواجهتم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت الخادمة أنها نظراً لسابقة عملها طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه عقدت العزم على سرقته بالإكراه، وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة مستخدمين سيارة ملك وقيادة السائق.

وتم بإرشادهم ضبط ( مبلغ مالى قدره 6 آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه ، هاتف محمول ) والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.