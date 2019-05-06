سفير مصر بفرنسا يشيد بالابتكارات المصرية بمعرض باريس الدولى

باريس (أ ش أ)

أشاد سفير مصر بفرنسا إيهاب بدوى بإسهامات المخترع المصرى المقيم بباريس طارق شعبان والتى من بينها الآلية التى استحدثها للاستفادة من المياه المهدرة فى المنازل، مؤكدا حرص مصر على الاستعانة بالعقول المصرية المبدعة فى الخارج لدعم مشروعات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تفقد السفير اليوم الاثنين أجنحة معرض باريس الدولى فى نسخته الـ 115 للتعرف على أحدث الابتكارات المنزلية الذكية لمخترعين من مصر، ومن جميع أنحاء العالم، ولقاءه بالمخترع المصرى صاحب عدة ابتكارات أبرزها ترشيد استخدام المياه والكهرباء فى المنازل، إضافة إلى الكهرباء الآمنة التى لا تسبب الصعق الكهربائى حتى إذا تعرضت للمياه أو للتلامس المباشر.

وأعرب شعبان عن أمله فى تنفيذ تلك الأفكار فى وطنه الأم مصر، وتحويل هذه الاختراعات إلى منتج تجارى يساهم فى النهوض بالاقتصاد القومي.

وتستمر فعاليات معرض باريس الدولى المقام على مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة "بورت دو فرساي"الباريسية حتى الثامن من مايو الجاري؛ بمشاركة 1700 عارض من أكثر من 40 دولة، ويتوقع أن يستقبل هذا العام أكثر من 500 ألف زائر من المهتمين بالأدوات، والابتكارات المنزلية.

ويتضمن برنامج المعرض مسابقة "ليبين" الدولية التى تنظم سنويا منذ عام 1901؛ لتكريم صاحب أفضل ابتكار يعود بالمنفعة فى الحياة اليومية، كما يتخلله تسليم جائزة الابتكار الكبرى فى نسختها الرابعة عشر فى فئتى الأجهزة المنزلية، والبيوت الذكية.