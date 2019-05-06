خلال ساعات.."الإدراية العليا"تستكمل نظر طعون وقف انتخابات الصيادلة

كتب أحمد عبد الهادى

تنظر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعون أرقام 58038، 58039، 58032، المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح.

كانت هيئة المحكمة قررت في الجلسة الماضية احالة الطعون لهيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فيها ويتم تسليمه فى جلسة اليوم.

وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بإلغاء حكم القضاء الادارى المتضمن تأييد رفع الحراسة، أما الطعنين المقامين من الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور محمد سمير فقد طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن الاستمرار فى الانتخابات المزمع عقدها، لنقابة الصيادلة غدا الثلاثاء .