خاطفى رجل أعمال : والده رفض دفع 500 ألف جنيه بعد مساعدته للحصول على قرض

كتب كريم صبحى

اعترف مقاول وصاحب مكتب كمبيوتر وعامل، بخطف رجل أعمال لمساومة والده على دفع نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وقال صاحب مكتب الكمبيوتر والعامل فى تحقيقات النيابة العامة إنهما ارتكبا الجريمة بتحريض من المقاول الذى أرجع سبب جريمته إلى رفض والد المختطف دفع نصف مليون جنيه له بعدما مكنة من الحصول على قرض ، من أحد البنوك مقابل نسبة مالية وهى نصف مليون جنيه.

وأقر المقاول بأنه استعان بالمتهمين الثانى والثالث، واستدرجوه إلى كافيه ومنها اقتادوه داخل سيارة ملاكى، واستولوا على سيارته وهاتفه المحمول، وتوجهوا به إلى شقة بعزبة الهجانة، دائرة قسم شرطة اول مدينة نصر ثم ساوموا والده على دفع الـ 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

بدأت القضية بتلقى قسم أول مدينة نصر، بلاغا من رجل أعمال أكد فيه أن مجهولا اتصل به من هاتف ابنه البالغ من العمر 27 سنة ويعمل مستشارًا ماليًا بشركة ملكه، وأبلغه بخطفه وساومه على دفع 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

ونجحت تحريات مباحث القاهرة، بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة فى تحديد مكان تواجد هاتف المجنى عليه داخل شقة، بعقار بشارع الصاعقة بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

داهمت قوة الشقة تمكن المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، من ضبط مقاول وصاحب مكتب كمبيوتر وعامل، بحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض وبصحبتهم المجنى عليه، وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة فى أنحاء جسده.