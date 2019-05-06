تعرف على موعد اذان المغرب خلال أول أسبوع برمضان

مع حلول أول أيام الشهر الكريم، ينشر "اليوم السابع" إمساكية رمضان وتوقيتات وموعد أذان صلاة المغرب حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم.
- الثلاثاء 7 مايو الموافق 2 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36
- الأربعاء 8 مايو الموافق 3 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37
- الخميس 9 مايو الموافق 4 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37
- الجمعة 10 مايو الموافق 5 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38
- السبت 11 مايو الموافق 6 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:39
- الأحد 12 مايو الموافق 7 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:39
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