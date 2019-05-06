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الإثنين، 06 مايو 2019 11:09 م
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تعرف على موعد اذان المغرب خلال أول أسبوع برمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 09:09 م
تعرف على موعد اذان المغرب خلال أول أسبوع برمضان التراويح
كتب محمود راغب
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مع حلول أول أيام الشهر الكريم، ينشر "اليوم السابع" إمساكية رمضان وتوقيتات وموعد أذان صلاة المغرب حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم.

- الثلاثاء 7 مايو الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36

- الأربعاء 8 مايو الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37

- الخميس 9 مايو الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37

- الجمعة 10 مايو الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38

- السبت 11 مايو الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:39

- الأحد 12 مايو الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:39
 

 

 
 
 

 


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