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الإثنين، 06 مايو 2019 08:53 م
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تداول ورقة أسئلة لإمتحان إعدادية قنا تضم مقطع من أغنية والتعليم: غير صحيحة

الإثنين، 06 مايو 2019 08:26 م
تداول ورقة أسئلة لإمتحان إعدادية قنا تضم مقطع من أغنية والتعليم: غير صحيحة ورقة الامتحان الصحيحة
قنا - وائل محمد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ورقة امتحان اللغة العربية للصف الثانى الاعدادى ، وتضم مقطع اغنية لفنان شهير ، إلا أن الدكتور صبرى خالد ،وكيل وزارة التربية والتعليم ، أكد أن الورقة غير صحيحة.

قال الدكتور صبرى خالد ،  وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن ما تم تداوله فى ورقة امتحان على موقع التواصل الاجتماعى ، عن وجود  نقطة فى قسم النحو" من امتحان اللغة العربية للصف الثانى الاعادى فى مركز أبوتشت، عبارة عن مقطع اغنية غير صحيحة ، مشيرا الى أنه  ورقة الامتحان لمادة اللغة العربية للصف الثانى الاعدادى بتاريخ أمس 5 مايو، وبالفحص والبحث فى الورقة تبين عدم وجو علاقة ما يتم تداوله بالورقة الأصلية، وان الورقه التى تم تداولها عل مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة .

 

ورقة الامتحان الصحيحة
ورقة الامتحان الصحيحة

 

ورقة الامتحان الغير صحيحة
ورقة الامتحان الغير صحيحة

 

 

 


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عمرو دياب

قنا اليوم

الامتحانات الاعدادية

مركز ابوتشت

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