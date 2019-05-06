تداول ورقة أسئلة لإمتحان إعدادية قنا تضم مقطع من أغنية والتعليم: غير صحيحة

قنا - وائل محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ورقة امتحان اللغة العربية للصف الثانى الاعدادى ، وتضم مقطع اغنية لفنان شهير ، إلا أن الدكتور صبرى خالد ،وكيل وزارة التربية والتعليم ، أكد أن الورقة غير صحيحة.

قال الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن ما تم تداوله فى ورقة امتحان على موقع التواصل الاجتماعى ، عن وجود نقطة فى قسم النحو" من امتحان اللغة العربية للصف الثانى الاعادى فى مركز أبوتشت، عبارة عن مقطع اغنية غير صحيحة ، مشيرا الى أنه ورقة الامتحان لمادة اللغة العربية للصف الثانى الاعدادى بتاريخ أمس 5 مايو، وبالفحص والبحث فى الورقة تبين عدم وجو علاقة ما يتم تداوله بالورقة الأصلية، وان الورقه التى تم تداولها عل مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة .



ورقة الامتحان الصحيحة