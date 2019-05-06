video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 05:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بولتون: أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط فى تحذير لإيران

الإثنين، 06 مايو 2019 05:00 ص
بولتون: أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط فى تحذير لإيران جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي
رويترز
إضافة تعليق
 قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي امس الأحد إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة".

وقال إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية". (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

 


إضافة تعليق

جون بولتون

الأمن القومي الأمريكي

الولايات المتحدة

حاملة طائرات

الشرق الأوسط

الحرس الثوري الإسلامي




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة