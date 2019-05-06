بولتون: أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط فى تحذير لإيران

رويترز

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي امس الأحد إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".