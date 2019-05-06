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الموجة الحارة تصل ذروتها والعظمى بالقاهرة تصل 36 درجة وانخفاض 10 درجات غدا

الإثنين، 06 مايو 2019 12:04 م
الموجة الحارة تصل ذروتها والعظمى بالقاهرة تصل 36 درجة وانخفاض 10 درجات غدا درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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وصلت الموجة الحارة التى تضرب البلاد اليوم الإثنين أول أيام رمضان لذروتها، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث تصل خلالها درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ36 درجة، ولكن سرعان ما تنتهى الموجة الحارة حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد بداية من غدا الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة.

 

وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من غدا الثلاثاء 7 مايو، وحتى الجمعة المقبلة تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل معدلة إلى (10) درجات مئوية.

 

وأوضح عبد العال، أنه من المتوقع أن يسود بداية من غدا الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومى غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.


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