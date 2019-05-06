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المحكمة الانتخابية فى بنما تعلن فوز كورتيزو بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 06 مايو 2019 07:14 ص
المحكمة الانتخابية فى بنما تعلن فوز كورتيزو بانتخابات الرئاسة لورينتينو "نيتو" كورتيزو
رويترز
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 أعلنت المحكمة الانتخابية فى بنما، فوز وزير الزراعة السابق لورينتينو "نيتو" كورتيزو فى انتخابات الرئاسة التى جرت فى البلاد يوم الأحد، بحصوله على 95% من الأصوات بعد سباق متقارب على نحو غير متوقع.

وجاء مرشح حزب التغيير الديمقراطى الذى يمثل يمين الوسط رومولو رو فى المركز الثانى بفارق نقطتين، ولكنه لم يعترف بعد بهزيمته، وهذه النتائج مبدئية وسيليها إعلان رسمي بنتيجة الانتخابات.

وسيرث الرئيس المقبل واحدا من أسرع الاقتصادات نموا فى العالم، والذى تبدى الصين اهتماما متزايدا به، ولكن هناك أيضا ضغوطا متزايدة لخفض الهوة بين الفقراء والأغنياء وتنقية الحياة السياسة في أعقاب فضيحة الفساد التى ضمت شركة أودبريشت البرازيلية للإنشاءات وتسريب وثائق بنما.

 


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