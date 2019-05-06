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الإثنين، 06 مايو 2019 10:57 م
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المبعوثة الصينية تؤكد اهتمام بلادها بالسودان وما يجرى فيه من تطورات

الإثنين، 06 مايو 2019 09:15 م
المبعوثة الصينية تؤكد اهتمام بلادها بالسودان وما يجرى فيه من تطورات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
أ ش أ
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التقى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين بالقصر الجمهورى بالخرطوم، والمبعوثة الصينية للسودان، شو جينفجو.
وأكدت المبعوثة الصينية، فى تصريح صحفى، اهتمام الصين الكبير بالسودان وما يجرى فيه من تطورات سياسية باعتباره بلدا صديقا.
وشددت المبعوثة على حرص الصين على إجراء حوار مع المجلس العسكري وكافة القوى السياسية، لتقديم المساهمات الإيجابية في سبيل دفع الحوار بينها وصولا إلى سلام واستقرار بالسودان .
وأوضحت أنه تم خلال اللقاء التوصل إلى توافق في الرؤى مع المجلس في عدد من القضايا، مؤكدة أن الصين ستحترم وتدعم اختيار الشعب السوداني وإرادته المستقلة في الوصول إلى طريق يعزز الاستقرار والتنمية .
وأعربت عن ثقة الصين في قدرة السودانيين على التوصل إلى توافق عبر الحوار الواسع لدفع الانتقال السياسي إلى غاياته السلمية، منوهة بأن الصين ستمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، وتطوير التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين .


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