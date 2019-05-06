العثور على لوحات صخرية عمرها 3500 عام غربى الصين

بكين /أ ش أ/

اكتشف علماء آثار صينيون 16 لوحة صخرية منحوتة بأشكال حيوانات واضحة يعود تاريخها إلى ما قبل 3500 عام، وذلك فى مقاطعة قانسو شمال غربى الصين.

وذكرت إدارة الآثار فى المقاطعة- فى بيان الأحد- أن اللوحات الصخرية الـ16 تضم منحوتات لحيوانات مثل الأيائل والبقر والصيد البشري، وتم العثور عليها فى منطقة جبل تشيليان على ارتفاع 2760 مترا، مشيرة إلى أن الاكتشافات تعد مؤشرا مهما للنظام البيئى المتغير فى المنطقة.

وأضافت الإدارة أنه نظرا لأن الأيائل حساسة للتغيرات المناخية والبيئية، فإن اللوحات الصخرية يمكن أن توفر أدلة على البيئة القديمة لجبل تشيليان والظروف المعيشية للصيادين المحليين.