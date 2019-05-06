السيطرة على حريقين منفصلين بمركزى المنشاه والبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريقين منفصلين، الاول بدائرة مركز المنشاة، والثانى بدائرة مركز شرطة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث خسائر بشرية.

كان مدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعى، قد تلقى بلاغين منفصلين عن نشوب حريقين، وتمت السيطرة عليهما بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص، تبين من خلال التحريات بنشوب حريق بناحية الخنانسة دائرة مركز المنشاه، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات والحشائش، بأرض ملك "رمضان ع م" 75 سنة، عامل، وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لعدد "11" نخلة غير مثمرة بأرض مجاورة، ملك "محمود ع خ" 50 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، تم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين، قررا بمضمون ما تقدم، وأضاف الأول أن سبب الحريق لقيامه بإشعال النيران بكمية من الحشائش والمخلفات بأرضه الزراعية، ونفيا الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

وجاء البلاغ الثانى، بنشوب حريق بناحية دائرة مركز البلينا، أنتقل مأمور وضباط المركز، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق، بحوش مشيد بالبلوك الأبيض، ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، ملك "ا ج" 50 سنة، عامل وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لحوشين مجاورين، ملك كلاً من "حنفى م ج" 49 سنة عامل، و"مسعد م ج" 55 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية، تم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين، قرروا بمضمون ما تقدم، وأضافوا أن سبب الحريق ماس كهربائى بحوش الأول، كما أضافوا بنفوق كمية من الطيور واحتراق بعض الأثاثات والبوص، وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، جار تحرير محضرين بالواقعتين، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .