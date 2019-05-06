video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريقين منفصلين بمركزى المنشاه والبلينا جنوب سوهاج

الإثنين، 06 مايو 2019 03:03 م
السيطرة على حريقين منفصلين بمركزى المنشاه والبلينا جنوب سوهاج حريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريقين منفصلين، الاول بدائرة مركز المنشاة، والثانى بدائرة مركز شرطة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث خسائر بشرية.
 
 
كان مدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعى، قد تلقى بلاغين منفصلين عن نشوب حريقين، وتمت السيطرة عليهما بمعرفة قوات الحماية المدنية.
 
 
وبالفحص، تبين من خلال التحريات بنشوب حريق بناحية الخنانسة دائرة مركز المنشاه، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات والحشائش، بأرض ملك "رمضان ع م" 75 سنة، عامل، وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لعدد "11" نخلة غير مثمرة بأرض مجاورة، ملك "محمود ع خ" 50 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، تم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات".
 
 
وبسؤال المذكورين، قررا بمضمون ما تقدم، وأضاف الأول أن سبب الحريق لقيامه بإشعال النيران بكمية من الحشائش والمخلفات بأرضه الزراعية، ونفيا الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية. 
 
 
وجاء البلاغ الثانى، بنشوب حريق بناحية دائرة مركز البلينا، أنتقل مأمور وضباط المركز، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق، بحوش مشيد بالبلوك الأبيض، ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، ملك "ا ج" 50 سنة، عامل وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لحوشين مجاورين، ملك كلاً من "حنفى م ج" 49 سنة عامل، و"مسعد م ج" 55 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية، تم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات".
 
 
وبسؤال المذكورين، قرروا بمضمون ما تقدم، وأضافوا أن سبب الحريق ماس كهربائى بحوش الأول، كما أضافوا بنفوق كمية من الطيور واحتراق بعض الأثاثات والبوص، وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، جار تحرير محضرين بالواقعتين، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق بالقرب من حوش الفرز للسكة الحديد بسوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حملة امنية

حريق

الحماية المدنية

البلينا

المنشاه




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة