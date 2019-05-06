ووفقا لوكالة الأنباء المالية الرسمية فالحكومة الجديدة يتولى فيها رئيس الوزراء (45 عاما) والذي عمل في البنك الدولي حتى عام 2008، حقيبة الاقتصاد والمالية.

وكان رئيس وزراء السابق سوميلو بوبيي مايغا قد تقدم باستقالته للرئيس أبوبكر كيتا في التاسع عشر أبريل الماضي قبيل مناقشة البرلمان المالي لمقترح لسحب الثقة عنه بعد تدهور الوضع الأمني بشكل مقلق، حيث قتل 160 شخصا في شهر مارس الماضي خلال خلافات قبلية شهدتها منطقة موبتي وسط مالي.