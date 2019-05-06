الحماية المدنية تسيطر على حريق فى منزل بالفيوم دون إصابات

الفيوم – رالفيوم – رباب الجاليباب الجالي

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل بعزبة سعد روبى بمركز طامية دون وقوع إصابات.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بنشوب حريق بعزبة سعد روبى بمركز طامية، وإنتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في شقة بمساحة 120 متر بمنزل مكون من طابقين، ملك "عمر ع ع" 36 سنة، فلاح، وأسفر عن إحتراق أثاث المنزل، وبسؤال شيخ البلد وشقيق مالك الشقة، أكد أن الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بإحدى الوصلات بالشقة، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 1985 لسنة 2019 إداري مركز طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.