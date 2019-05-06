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الجنايات تقرر اليوم مصير المتهم بقتل زوجته لشكه فى سلوكها ببولاق الدكرور

الإثنين، 06 مايو 2019 04:00 ص
الجنايات تقرر اليوم مصير المتهم بقتل زوجته لشكه فى سلوكها ببولاق الدكرور سجن _أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، حكمها على سائق، بتهمة  قتل زوجته لشكه فى سلوكها ببولاق الدكرور.

 

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، الكلية برئاسة المستشار نهاد أبو النصر القائم بأعمال المحامي العام الأول، أن المتهم "حسام .ح" 28 سنة  سائق، قتل زوجته المجني عليها "مني .ح" عمدا بباعث الانتقام لاعتقاده بسوء سلوكها، على إثر شجار نشب بينهم لوجود خلافات مادية بينهما، ففضل الخلاص منها واستخدم في ذلك " كوفية "، قام من خلالها بتطويقها حول عنقها وأحكم قبضته عليها، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.

 

 


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